حفار قبور بغزة: لا أستطيع النوم لكثرة الأطفال الذين دفنتهم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أمام العدد المهول من الضحايا، باتت المقابر الجماعية حلا إلزاميًا لأهالي غزة الذي دخلت الحرب المدّمرة عليه شهرها الثاني، فيما تتعاظم المآسي وتتكشف معها يوميًا المزيد من الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.

سعدي بركة، 63 عاما، حفار قبور فلسطيني، تحدث لوكالة الأناضول عن معاناته لكثرة ما دفن من أطفال ونساء بسبب الحرب، رغم أنه أمضى حياته في مهنة حفر القبور، إلا أن ما يشهده حاليا "لا يقارن" بكل ما مضى، لدرجة أنه لا يستطيع النوم والأكل".

أخبر الحاج بركة

بحُرقة، عن اضطرارهم للجوء لحفر القبور الجماعية، مبيّنًا أنهم يقومون بذلك بأضعف الإمكانيات.

ووسط كل محاولات التهميش والتأطير لإظهار هذه الحرب على أنها تستهدف "أهدافًا" تابعة لحركة حماس الفلسطينية ومقاتليها وأنفاقها وأسلحتها ومراكزها، حقيقة وحيدة غير قابلة للإنكار، هي أنه بحسب الأرقام الرسمية، فإن معظم سكان غزة هم من النساء والأطفال، وهذا الواقع أفضى إلى مأساة أكبر تمثلت بأن 70 بالمئة على الأقل من ضحايا القصف الإسرائيلي هم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

* لماذا المقابر الجماعية؟

يقول بركة: "اضطررنا لهذا الأمر (المقابر الجماعية)، لا يوجد مكان يتسع لهذه الأعداد من الجثامين يوميا، ولا يوجد بلوك (ألواح إسمنتية توضع فوق الجثامين في القبور) كل شيء فُقد من غزة".

وأضاف: "لم أرَ حتى اليوم إجرامًا كهذا بحق الأطفال والنساء والشيوخ حتى عند النازية التي يتحدثون عنها".

وتابع: "أمس تقريبا دفنت أكثر من 600 شهيد، أكثر ممن دفنتهم خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة في غزة، لم أرَ مثل هذا الإجرام، أغلبية الذين أدفنهم نساء وأطفال".

الحاج بركة ذكر أن كل قبر جماعي تبلغ مساحته 6 أمتار تقريبًا، ويُدفن فيه نحو 45 شخصًا، وأكبر قبر جماعي دفن فيه 137 شخصًا.

وعن سبب الاضطرار للقبور الجماعية، قال: "لا توجد مواد خام، لم يبقَ في غزة أي شيء، حتى المياه لم تعد موجودة".

ولفت الحاج بركة إلى مسألة الجثامين العالقة تحت الأنقاض بسبب عدم توفر الآليات لرفع الردم وانتشالهم من تحته.

وبالنسبة لمجهولي الهوية، قال إنهم يدفنونهم كغيرهم، واستبعد إمكانية فتح القبور بعد انتهاء الحرب للتعرف على أصحاب الجثث.

* لا أنام

بركة تحدث عن معاناته مما يشهده خلال يوم عمله الطويل لدى عودته إلى منزل، وقال: لا أستطيع النوم من كثرة ما رأيت من جثث للأطفال، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟".

وقال: "نحن لا نريد مساعدات وطعام، نحن نسعى للسلام منذ أيام أبو عمار (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات)، فيما (رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يركض إلا وراء الدماء".

وأضاف: "نريد العيش بكرامة وحرية، لنا دولة وسيادة وغير ذلك من الحقوق الطبيعية لكل شعب، أريد أن أكون مواطنًا كأي مواطن في العالم، الأجدى بمن يرسلون مساعدات أن يجعلونا نعيش كغيرنا من البشر مواطنين في بلدنا كما هو الحال في أي دولة".

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، وأصاب أكثر من 26 ألفا، كما قتل 183 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.