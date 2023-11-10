Friday, 10 November 2023 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس أمم أفريقيا تهدد مسيرة باير ليفركوزن في الدوري الألماني

11/10/2023 7:27:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفريق قد يفتقد جهود خمسة من لاعبيه في شهري يناير وفبراير المقبلين بسبب كاس أمم أفريقيا.

وقال ألونسو اليوم بعد فوز ليفركوزن على مضيفه كاراباج اجدام 1 / صفر أمس الخميس في الدوري الأوروبي :"هناك قلق كبير بشأن شهري يناير و
فبراير حيث ربما نفتقد جهود خمسة لاعبين. هذه حقيقة وعلينا تقبلها."

وأضاف أنه سعيد من أجل اللاعبين، ولكن بالنسبة له كمدرب، تشكل حالات الغياب المحتملة ضعفا كبيرا.

واستدعي لاعب الجناح ناثان طلا إلى قائمة المنتخب النيجيري للمرة الأولى استعدادا لفترة التوقف الدولي المقبلة، كما يحتمل أن تشهد كأس الأمم الأفريقية المقبلة مشاركة المهاجم فيكتور بونيفاس (نيجيريا) والمدافعين إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) وأوديلون كوسونو (كوت ديفوار) وأمين عدلي (المغرب).

وتجدر الإشارة إلى أن بونيفاس وتابسوبا وكوسونو ضمن اللاعبين الذين يشاركون في التشكيل الأساسي بانتظام تحت قيادة ألونسو.

وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في 13 يناير 2024، بعد يوم واحد من استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد الأجازة الشتوية، وتختتم في 11 فبراير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107407133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث