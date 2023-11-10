كأس أمم أفريقيا تهدد مسيرة باير ليفركوزن في الدوري الألماني

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن الفريق قد يفتقد جهود خمسة من لاعبيه في شهري يناير وفبراير المقبلين بسبب كاس أمم أفريقيا.

وقال ألونسو اليوم بعد فوز ليفركوزن على مضيفه كاراباج اجدام 1 / صفر أمس الخميس في الدوري الأوروبي :"هناك قلق كبير بشأن شهري يناير و

فبراير حيث ربما نفتقد جهود خمسة لاعبين. هذه حقيقة وعلينا تقبلها."

وأضاف أنه سعيد من أجل اللاعبين، ولكن بالنسبة له كمدرب، تشكل حالات الغياب المحتملة ضعفا كبيرا.

واستدعي لاعب الجناح ناثان طلا إلى قائمة المنتخب النيجيري للمرة الأولى استعدادا لفترة التوقف الدولي المقبلة، كما يحتمل أن تشهد كأس الأمم الأفريقية المقبلة مشاركة المهاجم فيكتور بونيفاس (نيجيريا) والمدافعين إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو) وأوديلون كوسونو (كوت ديفوار) وأمين عدلي (المغرب).

وتجدر الإشارة إلى أن بونيفاس وتابسوبا وكوسونو ضمن اللاعبين الذين يشاركون في التشكيل الأساسي بانتظام تحت قيادة ألونسو.

وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في 13 يناير 2024، بعد يوم واحد من استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد الأجازة الشتوية، وتختتم في 11 فبراير.

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