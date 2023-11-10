Friday, 10 November 2023 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معيداً ذكريات اسطورية بقميص برشلونة.. هاتريك سواريز يعبر بجريميو إلى بر الأمان في الدوري البرازيلي

11/10/2023 7:27:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز ثلاثية (هاتريك) قاد بها جريميو إلى فوز مثير على مضيفه بوتافوجو 4 / 3 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب كويابا على باهيا 3 / صفر وسانتوس على جوياس 1 / صفر وتعادل كورينثيانز مع أتلتيكو مينيرو 1 / 1 .

وتقدم بوتافوجو بهدف سجله دييجو كوستا في الدقيقة السادسة ثم تعادل جريميو بهدف للاعب إيفرتون في الدقيقة التاسعة.

بعدها تقدم بوتافوجو بهدفين سجلهما جوزيه أنطونيو دوس سانتوس ومارلون فريتاس في الدقيقتين 29 و46 ، لكن جريميو حسم المباراة لصالحه بثلاثية لويس سواريز في الدقائق 50 و54 و69 .

ورفع جريميو رصيده إلى 59 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف بالميراس وبوتافوجو.

وتغلب كويابا على باهيا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ديفيرسون بروم سيلفا وايسيدرو بيتا ورونالد في الدقائق 22 و77 و90 ، وجاء هدف ديفيرسون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد طرد كاميلو كانديدا من صفوف باهيا.

ورفع كويابا رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد باهيا عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.
وحقق سانتوس فوزا صعبا أمام جوياس وتغلب عليه بهدف وحيد سجله خوليو فورش قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ورفع سانتوس رصيده بذلك إلى 41 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد جوياس عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر.

بينما تعادل أتلتيكو مينيرو مع كورينثيانز 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس مقابل 41 نقطة لكورينثيانز في المركز الثالث عشر.

وتقدم كورينثيانز بهدف للاعب أنخيل روميو في الدقيقة 23 ثم تعادل أتلتيكو مينيرو عن طريق باولينهو في الدقيقة 67 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107407132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث