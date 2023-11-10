معيداً ذكريات اسطورية بقميص برشلونة.. هاتريك سواريز يعبر بجريميو إلى بر الأمان في الدوري البرازيلي

سجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز ثلاثية (هاتريك) قاد بها جريميو إلى فوز مثير على مضيفه بوتافوجو 4 / 3 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب كويابا على باهيا 3 / صفر وسانتوس على جوياس 1 / صفر وتعادل كورينثيانز مع أتلتيكو مينيرو 1 / 1 .

وتقدم بوتافوجو بهدف سجله دييجو كوستا في الدقيقة السادسة ثم تعادل جريميو بهدف للاعب إيفرتون في الدقيقة التاسعة.

بعدها تقدم بوتافوجو بهدفين سجلهما جوزيه أنطونيو دوس سانتوس ومارلون فريتاس في الدقيقتين 29 و46 ، لكن جريميو حسم المباراة لصالحه بثلاثية لويس سواريز في الدقائق 50 و54 و69 .

ورفع جريميو رصيده إلى 59 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف بالميراس وبوتافوجو.

وتغلب كويابا على باهيا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ديفيرسون بروم سيلفا وايسيدرو بيتا ورونالد في الدقائق 22 و77 و90 ، وجاء هدف ديفيرسون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد طرد كاميلو كانديدا من صفوف باهيا.

ورفع كويابا رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد باهيا عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق سانتوس فوزا صعبا أمام جوياس وتغلب عليه بهدف وحيد سجله خوليو فورش قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

ورفع سانتوس رصيده بذلك إلى 41 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد جوياس عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر.

بينما تعادل أتلتيكو مينيرو مع كورينثيانز 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس مقابل 41 نقطة لكورينثيانز في المركز الثالث عشر.

وتقدم كورينثيانز بهدف للاعب أنخيل روميو في الدقيقة 23 ثم تعادل أتلتيكو مينيرو عن طريق باولينهو في الدقيقة 67 .

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