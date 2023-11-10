226 مشاركاً في بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت اليوم، منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي ينظمها مارينا الفجيرة على مياه عروس بحر العرب، بالتعاون مع بالما القابضة، وتستمر فعالياتها حتى الأحد، بمشاركة 226 متسابقاً موزعين على 37 قارباً، يمثلون مختلف الجنسيات،

ويتأهل الفائزون في هذه المنافسات للجولة الختامية من بطولة العالم لصيد الأسماك المقررة بكوستاريكا في أبريل 2024.

وترأس أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة الاجتماع التنويري للمشاركين، لاطلاعهم على شروط وقوانين المسابقة.

وكشف أحمد إبراهيم عن سعادته بالتجاوب الكبير، الذي تشهده البطولة في عامها العاشر على التوالي، ولا سيما أن مارينا الفجيرة نال شهرة عالمية واسعة حتى أضحت الفجيرة من أبرز الوجهات العالمية لصيد الأسماك، مقدماً سرداً تاريخياً عن البطولة منذ العام 2000، التي انطلقت بطولة محلية ثم تحولت في العام 2009 إلى بطولة كلاسيكية، لتبدأ البطولة الدولية بمسماها الحالي اعتباراً من 2014، منوهاً بأن بطولة صيد الأسماك بدأت بوجود 8 قوارب فقط، واليوم ارتفع العدد إلى 37 قارباً.

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