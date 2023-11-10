نتانياهو يحدد مكان تواجد قيادات حماس وعلى رأسها السنوار

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مكان تواجد قيادات حماس وعلى رأسها يحيى السنوار وذلك في في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز".

وأكد نتانياهو أن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك، سوف نصل إليهم".

وشدد نتانياهو في المقابلة على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تنهار حماس.

وأضاف رئيس الوزراء أيضا أن إسرائيل "لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها"، متابعا: إن الهدف من الحرب هو "منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلًا أفضل. وهذا يتطلب هزيمة حماس".

وأضاف نتنياهو أنه حدد "أهدافا وليس جدولا زمنيا" للحرب، لأن انهيار حماس يمكن أن يستغرق فترة طويلة.

وقال "أود أن يستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نتقدم خطوة بخطوة، وبهذه الطريقة نقلل من الخسائر البشرية بين جنودنا وبين المدنيين في غزة".

وشبه نتانياهو هدف تدمير حماس بحروب الولايات المتحدة ضد القاعدة وداعش، قائلا: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً لهزيمتهم. لا أعتقد أن إسرائيل ستحتاج إلى كل هذا الوقت، لكننا سنسقط حماس، ولا يهم كم من الوقت سيستغرق ذلك، لأن مستقبلنا ومستقبل الدول المجاورة ومستقبل الفلسطينيين مرتبط بالجانب الذي سينتصر".

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