الأمم المتحدة: إذا كان هناك جحيم على الأرض فإن اسمه شمال غزة

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي:" إذا كان هناك جحيم على الأرض فإن اسمه شمال غزة".



وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة "يتعرض للقصف" وأضافت أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة.

وقالت المتحدثة مارجريت هاريس لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة المستشفى "ليس لدي التفاصيل عن مستشفى الشفاء لكننا نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف". ولدى طلب مزيد من التفاصيل منها، قالت نقلا عن زملاء يعملون هناك إن الموقع يشهد "عنفا مكثفا".

وتلجأ عائلات غزة إلى المستشفى، وهو الأكبر في القطاع ويقع داخل مدينة غزة وتطوقه القوات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن مسلحين يتخذون من المنطقة مقرا وطلبت من السكان المغادرة والتوجه جنوبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المؤتمر الصحفي نفسه إن بعض "المشكلات" واجهت إدخال المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح مع مصر. وأضاف المكتب أن 65 شاحنة فقط تحمل الغذاء والأدوية وأدوات النظافة والمياه وسبع سيارات إسعاف عبرت من مصر إلى غزة يوم الأربعاء.

وأضاف المكتب أنه لا يمكن لأي من هذه المساعدات الوصول إلى شمال غزة.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم المكتب "لا يمكننا التوجه شمالا في المرحلة الحالية، وهو أمر محبط بشدة بالطبع لأننا نعلم أن هناك بضع مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في الشمال".

وأضاف لاركيه "إذا كان هناك جحيم على الأرض اليوم، فإن اسمه شمال غزة... إنها حياة الخوف في النهار والظلام في الليل، فماذا تقول لأطفالك في مثل هذا الموقف، هذا لا يمكن تصوره... إن النار التي يرونها في السماء جاءت لتقتلهم؟".









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