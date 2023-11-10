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ضمن مشاريعه الاستثمارية.. كريستيانو رونالدو يقتحم مجال الإعلام

11/10/2023 7:27:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتحم النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عالم وسائل الإعلام، من خلال الاستحواذ على مجموعة "اكسبريساو ليفري" الاستثمارية، التي تضم شركة "كوفينا ميديا".

وتضم "كوفينا ميديا" مجموعة من وسائل الإعلام البرتغالية، مثل "كوريو دا مانيا" و"ريكورد" و"جورنال دي نيجوسيوس".

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، أفادت مجموعة كوفينا، في بيان مرسل إلى هيئة سوق الأوراق المالية، أنها أوقفت علاقتها مع الشركة التابعة، بعد نقل ملكية أسهم كوفينا ميديا.

وتتكون "إكسبريساو ليفري" من مجموعة مستثمرين بينهم رونالدو، الذي عانى في السابق من خلافات مع "كوفينا ميديا"، لكنه أبدى اهتمامًا بالانضمام إلى إدارتها في منتصف العام الحالي.

ويرجع خلاف رونالدو مع قناة "كوريو دا مانيا" التلفزيونية إلى يورو 2016، عندما اقترب صحفي من كريستيانو، قبل قيام الدون البرتغالي بانتزاع الميكروفون وألقاه في بحيرة.

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