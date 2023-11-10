إلغاء مباراة منتخب المغرب الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة منتخب المغرب مع ضيفه إريتريا، التي كان من المقرر أن تقام 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووضع الاتحاد الدولي صفة "ملغاة" أمام مباراة المغرب وإريتريا، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية.

وكان موقع "إريتريان فوتبول" أعلن قبل أسبوعين، أن منتخب إريتريا قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وأرجع ذلك إلى مشاكل داخلية، مشيراً إلى أن زيميد تيكلي المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضاً على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة.

وكانت إريتريا انسحبت أيضاً من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، ولم يلعب المنتخب الإريتري، أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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