Friday, 10 November 2023 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلغاء مباراة منتخب المغرب الافتتاحية في تصفيات كأس العالم 2026

11/10/2023 7:27:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة منتخب المغرب مع ضيفه إريتريا، التي كان من المقرر أن تقام 16 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووضع الاتحاد الدولي صفة "ملغاة" أمام مباراة المغرب وإريتريا، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية.

وكان موقع "إريتريان فوتبول" أعلن قبل أسبوعين، أن منتخب إريتريا قرر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وأرجع ذلك إلى مشاكل داخلية، مشيراً إلى أن زيميد تيكلي المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، الذي يشرف أيضاً على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة.

وكانت إريتريا انسحبت أيضاً من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، ولم يلعب المنتخب الإريتري، أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107407126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث