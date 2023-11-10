بسبب مانشستر يوناتيد ونيوكاسل..البريميرليغ مهدد بفقد مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا



ينتظر الدوري الإنجليزي ما ستسفر عنه نتائج مانشستر يونايتد ونيوكاسل، حيث من المتوقع أن يفقد البريميرليغ مقعدا إضافيا في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويتم إجراء إصلاحات من شأنها أن تشهد شكلا جديدا، مع مشاركة 4 فرق أخرى في مرحلة المجموعات من الموسم 2024-2025، واثنان من المقاعد الإضافية سيذهبان إلى الدوريين الأفضل أداء في أوروبا هذا الموسم، حسب تصنيف الأندية.

ويتم حساب تصنيف الأندية، عبر الاتحاد الأوروبي، من الدولة نفسها التي تتنافس قاريا، بما في ذلك الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وكان من المتوقع أن يتم ضمان أحد هذه الأماكن الإضافية لناد إنجليزي نظرا لأن البريميرليغ قد أنهى الموسم ضمن أفضل دوريين وفقا للتصنيف، في 6 من المواسم السبعة الماضية.

ولكن، صحيفة "ديلي ميل"، أكدت أن وجود نيوكاسل ومانشستر يونايتد في قاع مجموعتيهما بدوري الأبطال، ومواجهتهما خطر الخروج، جعل الأندية الإنجليزية خلف فرق ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في السباق على هذين المركزين الإضافيين.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يتعلق بتصنيف دوري أبطال أوروبا، يتم منح النقاط مقابل الانتصارات والتعادلات في مرحلة المجموعات، إلى جانب مكافأة التأهل لمراحل خروج المغلوب، مع مكافآت إضافية لكل دور تصل إليه الأندية.

وأفادت بأنه في الدوري الأوروبي، هيكل النقاط هو نفسه، لكن الفريق يحصل على نقطتين فقط إذا كان في المركز الثاني، بينما سيحصل على 4 نقاط إذا احتل المركز الثاني في مجموعة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي تخفيض النقاط إلى النصف عند الفوز بالمجموعة أو الحصول على المركز الثاني، في حين أن نقطة المكافأة للانتقال إلى مراحل خروج المغلوب تبدأ فقط في مرحلة نصف النهائي.

ولحساب تصنيف كل دولة، يتم جمع النقاط التراكمية لجميع فرقها معا وتقسيمها على العدد.

بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، لديهم حاليا 8 فرق في أوروبا هي أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل وبرايتون وليفربول ووست هام وأستون فيلا.

ويبلغ إجمالي معامل نقاط الفرق الإنجليزية حاليا 59، مقسوما على الفرق الثمانية المتنافسة، لتبلغ النتيجة الإجمالية 7.375، مقابل 8.785 للأندية الألمانية، و8.285 للأندية الإيطالية، و8.187 للأندية الإسبانية.

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