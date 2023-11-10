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بلدية دبي تفوز بفئة أفضل تطبيق تكنولوجي في الحكومة

11/10/2023 7:27:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت بلدية دبي بفئة "أفضل تطبيق تكنولوجي في الحكومة" ضمن جوائز المشاريع المستقبلية 2023، إحدى أهم الجوائز في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، والتي تمنحها مجموعة سي بي آي ميديا (CPI MEDIA GROUP). وتعكس الجائزة التزام وحرص بلدية دبي على بناء أنظمة عمل رقمية وتنافسية، وتوظيف أحدث التقنيات ضمن مبادرات نوعية تطوّر من مستويات خدماتها، وتُسهم في تعزيز رؤية إمارة دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وتُوجت البلدية بالجائزة عن مبادرتها في تطبيق أفضل الممارسات لإدارة عمليات الطوارئ والأزمات في "مركز التحكم والسيطرة" التابع لها، الذي يُعدُّ بمثابة المنصة الرئيسية لإدارة ومتابعة كل عملياتها على مستوى الإمارة، حيث تتركز مهامه في الاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ من أجل معالجتها، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية لفريق القيادة في البلدية، وذلك وفق آليةٍ متطورةٍ وعالية المستوى، وباتباع أفضل وأحدث التقنيات وأساليب التحليل الجيومكاني.

وهدفت المبادرة إلى استخدام أفضل التقنيات والأنظمة في إدارة عمليات "مركز التحكم والسيطرة"، وتعزيز نظام الاستجابة والجاهزية التامة لكافة عمليات الطوارئ والأزمات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والأنظمة المتاحة. وساهمت هذه المبادرة في تعزيز الاستجابة المركز لكافة الحالات الطارئة ذات الصلة وبنسبة 100%.

وتهدف جائزة المشاريع المستقبلية إلى الاحتفاء بالمؤسسات وقادة تكنولوجيا المعلومات الذين كانوا رائدين في الحلول الثورية الجديدة، واستفادوا من أحدث التقنيات لتطوير العمليات التجارية لعملائهم، وساعدوا في تهيئة بيئة خصبة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال بنجاح وازدهار.


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