مجلس الأمن يناقش الليلة العدوان على قطاع غزة

مجلس الأمن يناقش الليلة العدوان على قطاع غزة
التاريخ
11/10/2023 7:16:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الجمعة، العدوان على قطاع غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين".
وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الإثنين الماضي التي كانت "مشاورات مغلقة"، وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
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