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مجلس الأمن يناقش الليلة العدوان على قطاع غزة

11/10/2023 7:16:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- يناقش مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الجمعة، العدوان على قطاع غزة، ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين".

وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الإثنين الماضي التي كانت "مشاورات مغلقة"، وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

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