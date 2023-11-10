أردوغان: طالما لم تحل القضية الفلسطينية فلا يمكن الحديث عن سلام بمنطقتنا والعالم

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغرب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف هذه“الحرب القذرة” على غزة.
وجاءت تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أوزبكستان، عقب مشاركته الخميس في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، بالعاصمة طشقند.
وخاطب أردوغان الغرب قائلا:“إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة“.
وأكد أن بلاده تهدف إلى ضمان مرور السكان في غزة إلى نقاط يمكن تقديم المساعدة الطبية لهم.
وأضاف:“نحاول إبقاء جميع المنصات الدولية نشطة وفاعلة، ونستخدم جميع الإمكانات الدبلوماسية بالحد الأقصى للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة”.
وتابع:“نسعى جاهدين لفعل شيء لوقف الجرح النازف في غزة وسيكون إيقاف إسرائيل أسهل إذا شاطرتنا الولايات المتحدة مساعينا هذه”.
وأكد أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف مثل هذه“الحرب القذرة” على الفور.
ولفت أنه لا ينبغي لأحد أن يرى نفسه في القانون الدولي، وينبغي على الجميع أن يتخذ موقفا ضد كل من يستهتر به.
وتابع:“للأسف إسرائيل تمعن في الاستهتار الذي تحدثت عنه، وطالما لم تحل مسألة العربدة الإسرائيلية فلا يمكن الحديث عن سلام بمنطقتنا والعالم ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة”.
وتطرق إلى قمة التعاون الإسلامي التي ستعقد الأحد في الرياض لبحث“العدوان” الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القرارات التي ستخرج عنها“ستكون خطوة كبيرة لوقف الظلم الإسرائيلي”.
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