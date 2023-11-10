أردوغان: طالما لم تحل القضية الفلسطينية فلا يمكن الحديث عن سلام بمنطقتنا والعالم

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغرب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف هذه“الحرب القذرة” على غزة.

وجاءت تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أوزبكستان، عقب مشاركته الخميس في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، بالعاصمة طشقند.

وخاطب أردوغان الغرب قائلا:“إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة“.

وأكد أن بلاده تهدف إلى ضمان مرور السكان في غزة إلى نقاط يمكن تقديم المساعدة الطبية لهم.

وأضاف:“نحاول إبقاء جميع المنصات الدولية نشطة وفاعلة، ونستخدم جميع الإمكانات الدبلوماسية بالحد الأقصى للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع:“نسعى جاهدين لفعل شيء لوقف الجرح النازف في غزة وسيكون إيقاف إسرائيل أسهل إذا شاطرتنا الولايات المتحدة مساعينا هذه”.

وأكد أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف مثل هذه“الحرب القذرة” على الفور.

ولفت أنه لا ينبغي لأحد أن يرى نفسه في القانون الدولي، وينبغي على الجميع أن يتخذ موقفا ضد كل من يستهتر به.

وتابع:“للأسف إسرائيل تمعن في الاستهتار الذي تحدثت عنه، وطالما لم تحل مسألة العربدة الإسرائيلية فلا يمكن الحديث عن سلام بمنطقتنا والعالم ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة”.

وتطرق إلى قمة التعاون الإسلامي التي ستعقد الأحد في الرياض لبحث“العدوان” الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القرارات التي ستخرج عنها“ستكون خطوة كبيرة لوقف الظلم الإسرائيلي”.