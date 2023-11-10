دعما لغزة.. نجم الأهلي يعرض قميص“نهائي القرن” في المزاد العلني

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريطانيا/PNN-أعلن محمد مجدي“قفشة” لاعب وسط الأهلي المصري عرض القميص الذي خاض به نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الزمالك للبيع في مزاد علني، يخصص ريعه لدعم الشعب الفلسطيني.
وشهدت تلك المباراة، التي تعرف في الأوساط المصرية بـ”نهائي القرن”، تألق“قفشة” بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 86 من تسديدة رائعة، وظلت عالقة في أذهان الجماهير المصرية بعبارة“القاضية ممكن”، التي رددها وقتذاك المعلق التونسي عصام الشوالي.
وقال“قفشة” بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، والتي أقيمت الأربعاء، وسجل فيها أيضا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع:“قميص مباراة القرن أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني”.
وأضاف لموقع النادي الأهلي على شبكة الإنترنت:“هذا القميص الأغلى في مسيرتي، لكنه ليس غاليا على الفلسطينيين، ونحن معهم بقلوبنا.. هذه رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية”.
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