دعما لغزة.. نجم الأهلي يعرض قميص“نهائي القرن” في المزاد العلني

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-أعلن محمد مجدي“قفشة” لاعب وسط الأهلي المصري عرض القميص الذي خاض به نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الزمالك للبيع في مزاد علني، يخصص ريعه لدعم الشعب الفلسطيني.

وشهدت تلك المباراة، التي تعرف في الأوساط المصرية بـ”نهائي القرن”، تألق“قفشة” بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 86 من تسديدة رائعة، وظلت عالقة في أذهان الجماهير المصرية بعبارة“القاضية ممكن”، التي رددها وقتذاك المعلق التونسي عصام الشوالي.

وقال“قفشة” بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، والتي أقيمت الأربعاء، وسجل فيها أيضا هدف الفوز في الوقت بدل الضائع:“قميص مباراة القرن أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني”.

وأضاف لموقع النادي الأهلي على شبكة الإنترنت:“هذا القميص الأغلى في مسيرتي، لكنه ليس غاليا على الفلسطينيين، ونحن معهم بقلوبنا.. هذه رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية”.