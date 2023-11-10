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إعلام إسرائيلي: الإسرائيليون يعانون اقتصادياً بسبب الحرب على غزة مما يؤثر ذلك نفسياً على الجنود

11/10/2023 7:16:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "إيلات"يقول إنّ الاقتصاد يعاني، والسياحة والرحلات متوقفة، و"القناة 13" تؤكد أنّ "الوضع الاقتصادي يؤثر على عناصر الجيش".

الداخل المحتل/PNN- قال محلل الشؤون الاقتصادية في "القناة 13" الإسرائيلية، ايال هوروفيتس، إنّ "الجيش الإسرائيلي ترك خلفه أشخاصاً في الجبهة الداخلية يعانون اقتصادياً".

وأضاف أنّ "مئات آلاف المجندين ينظرون إلى الخلف، ويرون أن عائلاتهم تعاني اقتصادياً، وهذا الأمر يؤثر جداً عليهم بشكل كبير".

وذكر أنّ رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "إيلات"، قال إنّ "الاقتصاد يعاني من عدم وجود الأموال وعدم إعطاء الأموال وانعدام الحاكمية، وينهار من جراء انعدام سياحة والرحلات، وتوقف المطاعم عن العمل".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي في وقت سابق، أنّ "المحال التجارية والمطاعم فارغة في إيلات.. إذ إنّ الإسرائيليين لا يعلمون ما سيأتي به الغد.. ويدخرون ما يمكنهم ادخاره".

وتعتمد "إيلات" على السياحة كمصدر رئيسي للدخل فيها، وتضم آلاف الفنادق والمطاعم الفاخرة.

وأصبحت "إيلات" اليوم مركزاً للإسرائيليين الهاربين من صواريخ المقاومة الفلسطينية. وأفاد رئيس السلطة المحلية في "إيلات" باستقبال أكثر من 60 ألف إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ورجّح في وقت سابق، أن تنهار المدينة في ظل هذا العدد الكبير من المستوطنين فيها.

هذا وقدّرت وزارة المالية أنّ تكلفة القتال الإجمالي المباشر وغير المباشر، الأمني ​​والمدني، تبلغ نحو مليار شيكل (250 مليون دولار) في اليوم.

وفي سياق متصل، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة اقتصادية في المستوطنات والمدن شماليّ فلسطين، وذلك بفعل عمليات حزب الله اليومية، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنّ وزير أمن الاحتلال السابق، والعضو في "كابينت" الحرب الحالي، بيني غانتس، التقى مع رؤساء المجالس في الجليل الغربي، الذين أكدوا أن الاقتصاد هناك تجمّد تماماً.

وأكّد معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي، أنّ استمرار الحرب سيكون له تأثيرٌ كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.

MENAFN10112023000205011050ID1107407042

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