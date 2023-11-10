انتشال عشرات جثامين الشهداء من داخل مدرسة البراق شمال مدينة غزة
التاريخ
11/10/2023 7:16:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون، جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق، في شارع اللبابيدي بحي النصر بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة.
وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار انتشلوا من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر شمال مدينة غزة.
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