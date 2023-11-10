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انتشال عشرات جثامين الشهداء من داخل مدرسة البراق شمال مدينة غزة

11/10/2023 7:16:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون، جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق، في شارع اللبابيدي بحي النصر بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار انتشلوا من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر شمال مدينة غزة.

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