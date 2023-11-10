مفوضية أممية: لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الشرق الأوسط بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان: " لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث".
وأضاف لقناة الجزيرة، أننا ندعو للضغط على الاحتلال للقبول بوقف إطلاق النار.
من جانبه قال المفوض العام للأونروا:" إنهاء هذه المأساة يستدعي وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار".
وبين أن " أكثر من 100 من موظفينا تأكد استشهادهم خلال شهر واحد، وندعو إلى وقف المذبحة في غزة".
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