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مفوضية أممية: لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث

11/10/2023 7:16:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الشرق الأوسط بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان: " لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث".


وأضاف لقناة الجزيرة، أننا ندعو للضغط على الاحتلال للقبول بوقف إطلاق النار.


من جانبه قال المفوض العام للأونروا:" إنهاء هذه المأساة يستدعي وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار".


وبين أن " أكثر من 100 من موظفينا تأكد استشهادهم خلال شهر واحد، وندعو إلى وقف المذبحة في غزة".

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