مفوضية أممية: لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الشرق الأوسط بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان: " لم نر كارثة إنسانية مثل ما يحدث بغزة في التاريخ الحديث".



وأضاف لقناة الجزيرة، أننا ندعو للضغط على الاحتلال للقبول بوقف إطلاق النار.



من جانبه قال المفوض العام للأونروا:" إنهاء هذه المأساة يستدعي وقفا إنسانيا فوريا لإطلاق النار".



وبين أن " أكثر من 100 من موظفينا تأكد استشهادهم خلال شهر واحد، وندعو إلى وقف المذبحة في غزة".

