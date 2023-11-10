الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2400 فلسطيني بالضفة الغربية منذ الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم الجمعة، 90 شخصا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة؛ مما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2400، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضح نادي الأسير عبر حسابه على (فيسبوك)، أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت قوات الاحتلال خلالها بعض المواطنين كدروع بشرية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن، كما قام الاحتلال بهدم منزل الأسيرين محمد وصقر الشنتير.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في قطاع غزة.
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