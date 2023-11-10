بقذائف هاون من العيار الثقيل.. كتائب القسام تدك قوات العدو في منطقة حجر الديك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أنها استهدفت حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى في غزة، وحققت فيه إصابة مباشرة.
وأضافت عبر قناتها على " تيليجرام" أنها تدك قوات العدو في منطقة حجر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأضافت أنها قصفت كتائب كيبوتس نيريم بعدد من قذائف الهاون.
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