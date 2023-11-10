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بقذائف هاون من العيار الثقيل.. كتائب القسام تدك قوات العدو في منطقة حجر الديك

11/10/2023 7:16:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أنها استهدفت حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى في غزة، وحققت فيه إصابة مباشرة.
وأضافت عبر قناتها على " تيليجرام" أنها تدك قوات العدو في منطقة حجر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأضافت أنها قصفت كتائب كيبوتس نيريم بعدد من قذائف الهاون.






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