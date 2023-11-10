ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير - فيديو

ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير - فيديو
التاريخ
11/10/2023 7:16:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى إيقاف الحرب في غزة، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال ولي العهد السعودي خلال وافتتاح أعمال القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في السعودية اليوم الجمعة:" ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
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