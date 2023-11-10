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ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير - فيديو

11/10/2023 7:16:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى إيقاف الحرب في غزة، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال ولي العهد السعودي خلال وافتتاح أعمال القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في السعودية اليوم الجمعة:" ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".




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