إيران: لا مفر من توسيع نطاق الحرب في غزة

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوقتٍ سابق إن ايران ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل. وسينضم رئيسي إلى القادة العرب في الرياض، غداً السبت، لحضور قمتين يتوقع أن تؤكدا المطالبة بوقف هجمات الاحتلال على غزة .

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