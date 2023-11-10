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إيران: لا مفر من توسيع نطاق الحرب في غزة

11/10/2023 7:16:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن توسيع نطاق الحرب على غزة "لا مفر منه".
وقال أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مساء أمس الخميس: "نظرا لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه".


وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بوقتٍ سابق إن ايران ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.
وسينضم رئيسي إلى القادة العرب في الرياض، غداً السبت، لحضور قمتين يتوقع أن تؤكدا المطالبة بوقف هجمات الاحتلال على غزة .

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