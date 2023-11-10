القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أنها قامت بقصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيليين اثنين على الأقل اصيبوا في القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب .
وتعمد الاحتلال اليوم الجمعة استهداف المستشفيات في قطاع غزة، حيث ارتقى ما لا يقل عن 13 شهيداً في القصف الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي.
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