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القسام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة

11/10/2023 7:16:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، أنها قامت بقصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.


وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيليين اثنين على الأقل اصيبوا في القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب .

وتعمد الاحتلال اليوم الجمعة استهداف المستشفيات في قطاع غزة، حيث ارتقى ما لا يقل عن 13 شهيداً في القصف الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي.

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