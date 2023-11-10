يجب على المجتمع الدولي إجبار الإسرائيليين والفلسطينيين على الجنوح إلى السلام

(MENAFN
- Swissinfo)
Deutsch
(de)
"Die ganze Welt muss Israel und Palästina zum Frieden zwingen" (الأصلي)
Français
(fr)
((Les Palestiniens ont l'habitude de comparer le mauvais au pire))
English
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'The whole world must force Israel and Palestine to make peace'
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ولد رامي دقة في الضفة الغربية ووصل إلى سويسرا في سن 20 عاما. حصل على درجة الماجستير وعمل هنا قبل أن يعود إلى موطنه الأصلي للحصول على وظيفة في أواخر عام 2016. منذ عام 2017، يعيش مع زوجته وطفليه في رام الله، حيث يعمل في بعثة دبلوماسية تابعة لدولة أوروبية.
سويس إنفو: رامي دقّة، كيف حالك؟
رامي دقّة Frank Helmrich Photographie
رامي دقة: أنا بخير. غالبًا ما يقول الفلسطينيون هنا إنهم بخير، حتى لو لم يكونوا بخير حقًا. لكنهم معتادون على مقارنة السيء بالأسوأ. إذا سألت شخصًا ما في رام الله اليوم عما إذا كانت الأمور تسير على ما يرام، فسيجيب: نعم. لأننا نتدبّر هنا أمورنا أفضل بكثير من سكان قطاع غزة. لا يمكننا مقارنة حياتنا هنا بحياة ((طبيعية".
ما هو الوضع في رام الله الآن؟
تدهورت الأوضاع هنا في الضفة الغربية، وفي مدينة رام الله، تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. لم يكن الأمر سهلاً هنا من قبل. لكن عادة ما تكون رام الله مدينة مزدحمة، وهي الآن فارغة مثل مدينة برن في أيام الآحاد. لم يعد بإمكان الناس التحرك بحرية. السفر من رام الله إلى مدينة فلسطينية أخرى مهمة محفوفة بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق العديد من المدارس أو تحولت إلى التعليم عن بعد لمنع الشباب من الاضطرار إلى التنقل الذي يعرضهم لمخاطر.
ما الذي تغير بالنسبة لك بشكل عام منذ بداية الحرب؟
تكثفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية، وكذلك زاد عنف المستوطنين. وقد أصبح الوضع خطرا على الفلسطينيين والفلسطينيات في شوارع الضفة الغربية. وبصفتهم فلسطينيين، فإنهم تحت رحمة الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين. إذا دافعتَ عن نفسك أو عن حقوقك، فسيتم القبض عليك. لقد عشت ذلك بنفسي. كل ما تبقى هو الهروب وقبول حقيقة أنه لا يمكن تغيير أي شيء.
محتويات خارجية
أعيش مع عائلتي في حي آمن. يقع مكتبي أيضًا في منطقة آمنة بالفعل، حيث توجد معظم البعثات الدبلوماسية. عادة، لا توجد عمليات عسكرية هناك. في الأسبوع الماضي، لم أستطع الذهاب إلى المكتب لأن الطريق كان مغلقًا. كان هناك قتلى. هذا ليس استثناء في الوقت الحالي. نراه هنا كل يوم، لكن الاهتمام الإعلامي والسياسي لا يتركز على الضفة الغربية.
هل فكرت يومًا في العودة إلى سويسرا؟
بصراحة؟ نعم. الآن، نرى كيف تسير الأمور. لا يمكنك القيام بمشاريع في الضفة الغربية. أنت تقوم بذلك على أي حال، لكنك تعلم أن الوضع قد يتغيّر من يوم لآخر. على سبيل المثال، وعدت إبني بأننا سنذهب إلى سويسرا في عيد الميلاد هذا العام. الآن لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا.
أبنائي يبلغان من العمر خمس سنوات ونصف وسنة ونصف على التوالي. الأكبر سناً بدأ يفهم تدريجياً أنه سويسري وفلسطيني. غالبًا ما نكون في سويسرا. وقد بدأ بالفعل في مقارنة الحياة هنا في رام الله، وهناك في سويسرا. لا أريد أن يكبر أطفالي في مناخ تسوده كراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
هل يساعدك جواز السفر السويسري بشكل خاص في الوضع الحالي؟
إذا كنت فلسطيني أو فلسطينية، حيازة جوازيْ سفر، لا يغيّر شيئا. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أنت فلسطيني (ة). حتى لو كنت من مزدوجي أو مزدوجات الجنسية، لا يُسمح لك إلا باستخدام المعبر الحدودي الوحيد إلى الأردن؛ لا يمكنك السفر عبر المطارات الإسرائيلية. في هذه الحالة، وضعي يعد استثناءً. لكن فقط لأنني أعمل في بعثة دبلوماسية.
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