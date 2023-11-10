يجب على المجتمع الدولي إجبار الإسرائيليين والفلسطينيين على الجنوح إلى السلام

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Die ganze Welt muss Israel und Palästina zum Frieden zwingen" (الأصلي)Français (fr) ((Les Palestiniens ont l'habitude de comparer le mauvais au pire))English (en) 'The whole world must force Israel and Palestine to make peace'

ولد رامي دقة في الضفة الغربية ووصل إلى سويسرا في سن 20 عاما. حصل على درجة الماجستير وعمل هنا قبل أن يعود إلى موطنه الأصلي للحصول على وظيفة في أواخر عام 2016. منذ عام 2017، يعيش مع زوجته وطفليه في رام الله، حيث يعمل في بعثة دبلوماسية تابعة لدولة أوروبية.

سويس إنفو: رامي دقّة، كيف حالك؟

رامي دقّة Frank Helmrich Photographie

رامي دقة: أنا بخير. غالبًا ما يقول الفلسطينيون هنا إنهم بخير، حتى لو لم يكونوا بخير حقًا. لكنهم معتادون على مقارنة السيء بالأسوأ. إذا سألت شخصًا ما في رام الله اليوم عما إذا كانت الأمور تسير على ما يرام، فسيجيب: نعم. لأننا نتدبّر هنا أمورنا أفضل بكثير من سكان قطاع غزة. لا يمكننا مقارنة حياتنا هنا بحياة ((طبيعية".

ما هو الوضع في رام الله الآن؟

تدهورت الأوضاع هنا في الضفة الغربية، وفي مدينة رام الله، تدهورا كبيرا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. لم يكن الأمر سهلاً هنا من قبل. لكن عادة ما تكون رام الله مدينة مزدحمة، وهي الآن فارغة مثل مدينة برن في أيام الآحاد. لم يعد بإمكان الناس التحرك بحرية. السفر من رام الله إلى مدينة فلسطينية أخرى مهمة محفوفة بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق العديد من المدارس أو تحولت إلى التعليم عن بعد لمنع الشباب من الاضطرار إلى التنقل الذي يعرضهم لمخاطر.

ما الذي تغير بالنسبة لك بشكل عام منذ بداية الحرب؟

تكثفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية، وكذلك زاد عنف المستوطنين. وقد أصبح الوضع خطرا على الفلسطينيين والفلسطينيات في شوارع الضفة الغربية. وبصفتهم فلسطينيين، فإنهم تحت رحمة الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين. إذا دافعتَ عن نفسك أو عن حقوقك، فسيتم القبض عليك. لقد عشت ذلك بنفسي. كل ما تبقى هو الهروب وقبول حقيقة أنه لا يمكن تغيير أي شيء.

محتويات خارجية

أعيش مع عائلتي في حي آمن. يقع مكتبي أيضًا في منطقة آمنة بالفعل، حيث توجد معظم البعثات الدبلوماسية. عادة، لا توجد عمليات عسكرية هناك. في الأسبوع الماضي، لم أستطع الذهاب إلى المكتب لأن الطريق كان مغلقًا. كان هناك قتلى. هذا ليس استثناء في الوقت الحالي. نراه هنا كل يوم، لكن الاهتمام الإعلامي والسياسي لا يتركز على الضفة الغربية.

هل فكرت يومًا في العودة إلى سويسرا؟

بصراحة؟ نعم. الآن، نرى كيف تسير الأمور. لا يمكنك القيام بمشاريع في الضفة الغربية. أنت تقوم بذلك على أي حال، لكنك تعلم أن الوضع قد يتغيّر من يوم لآخر. على سبيل المثال، وعدت إبني بأننا سنذهب إلى سويسرا في عيد الميلاد هذا العام. الآن لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا.

أبنائي يبلغان من العمر خمس سنوات ونصف وسنة ونصف على التوالي. الأكبر سناً بدأ يفهم تدريجياً أنه سويسري وفلسطيني. غالبًا ما نكون في سويسرا. وقد بدأ بالفعل في مقارنة الحياة هنا في رام الله، وهناك في سويسرا. لا أريد أن يكبر أطفالي في مناخ تسوده كراهية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

هل يساعدك جواز السفر السويسري بشكل خاص في الوضع الحالي؟

إذا كنت فلسطيني أو فلسطينية، حيازة جوازيْ سفر، لا يغيّر شيئا. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أنت فلسطيني (ة). حتى لو كنت من مزدوجي أو مزدوجات الجنسية، لا يُسمح لك إلا باستخدام المعبر الحدودي الوحيد إلى الأردن؛ لا يمكنك السفر عبر المطارات الإسرائيلية. في هذه الحالة، وضعي يعد استثناءً. لكن فقط لأنني أعمل في بعثة دبلوماسية.

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