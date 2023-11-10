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الصحة العالمية: لا تحرك جديا لإدخال الوقود لمستشفيات غزة

11/10/2023 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري إنه لا يوجد تحرك جديا لإدخال الوقود لمستشفيات قطاع غزة.
وبين المنظري لقناة الجزيرة، أن حجم الاحتياجات في قطاع غزة يفوق بكثير ما يصل إلى القطاع.
وأشار إلى إنه سيستشهد مئات آلاف الأبرياء في القطاع بسبب الإصرار على العدوان على غزة.
ولليوم الـ35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.




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