الصحة العالمية: لا تحرك جديا لإدخال الوقود لمستشفيات غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري إنه لا يوجد تحرك جديا لإدخال الوقود لمستشفيات قطاع غزة.
وبين المنظري لقناة الجزيرة، أن حجم الاحتياجات في قطاع غزة يفوق بكثير ما يصل إلى القطاع.
وأشار إلى إنه سيستشهد مئات آلاف الأبرياء في القطاع بسبب الإصرار على العدوان على غزة.
ولليوم الـ35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.
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