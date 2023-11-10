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13 شهيداً بقصف الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

11/10/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن 13 شهيدا ارتقوا اليوم، جراء قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي.


وبين أن مستشفيات غزة وشمال القطاع مهددة بالخروج من الخدمة لنفاد الوقود.


ونوه الى أن المستشفيات في القطاع كانت هدفا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.
وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية بوقتٍ سابق إن الاحتلال استهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم.


وقصف الاحتلال عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.

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