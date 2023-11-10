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مسيرات في محافظات الأردن نصرة لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال على القطاع - صور

11/10/2023 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت فعاليات شعبية وحزبية أردنية في عمان وعدة محافظات، بعد صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية، نصرة للمقاومة، ودعماً للأهل في قطاع غزة.
وطالب المشاركون بتدخل دولي لإيقاف عدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل منذ 35 يوما على القطاع، والذي دمر فيه البنية التحتية في القطاع، وأدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالبوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما لوقف العدوان، الذي يشكل خرقا للإنسانية.
ولليوم الـ35 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، حيث تواصل الغارات المكثفة على القطاع، وترتكب مجازر جديدة في مناطق عدة من قطاع غزة.













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