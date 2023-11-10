مدير عام مستشفيات غزة: لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء بالمستشفيات والوضع كارثي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، إن كل المستشفيات في القطاع تتعرض لقصف إسرائيلي غاشم مستمر.
وأضاف زقوت لقناة الجزيرة :" نحن عاجزون عن تقديم خدماتنا للجرحى، والمستشفيات تتعرض لقصف متواصل".
وبين أنه لا يوجد ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع، وهي تعاني وضعا كارثيا.
ونوه زقوت إلى أن مستشفى القدس يتعرض لقصف ناري متواصل، ولا نعرف مصير كل من فيه، مضيفاً لم نعد قادرين على التواصل مع مستشفى القدس بسبب القصف .
وبين زقوت أن عشرات الأطفال في العديد من المستشفيات يواجهون الموت بسبب انقطاع الكهرباء.
واستشهد اليوم 13 شخصاً على الأقل في قصف الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.
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