مدير عام مستشفيات غزة: لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء بالمستشفيات والوضع كارثي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، إن كل المستشفيات في القطاع تتعرض لقصف إسرائيلي غاشم مستمر.وأضاف زقوت لقناة الجزيرة :" نحن عاجزون عن تقديم خدماتنا للجرحى، والمستشفيات تتعرض لقصف متواصل".



وبين أنه لا يوجد ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع، وهي تعاني وضعا كارثيا.



ونوه زقوت إلى أن مستشفى القدس يتعرض لقصف ناري متواصل، ولا نعرف مصير كل من فيه، مضيفاً لم نعد قادرين على التواصل مع مستشفى القدس بسبب القصف .



وبين زقوت أن عشرات الأطفال في العديد من المستشفيات يواجهون الموت بسبب انقطاع الكهرباء.

واستشهد اليوم 13 شخصاً على الأقل في قصف الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.

