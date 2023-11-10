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عباس: قطاع غزة جزء من دولة فلسطين ونتحمل المسؤولية ضمن حل سياسي شامل

11/10/2023 6:10:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/pnn-نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، وإنه سيتحمل المسؤولية في إطار حل سياسي شامل.

وأضاف "لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه تحت أي مسمى كان".

وحذر عباس "مجددا من تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة أو الضفة أو القدس ونرفض ذلك رفضا قاطعا".

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