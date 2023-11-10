عباس: قطاع غزة جزء من دولة فلسطين ونتحمل المسؤولية ضمن حل سياسي شامل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/pnn-نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، وإنه سيتحمل المسؤولية في إطار حل سياسي شامل.
وأضاف "لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه تحت أي مسمى كان".
وحذر عباس "مجددا من تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة أو الضفة أو القدس ونرفض ذلك رفضا قاطعا".
MENAFN10112023000205011050ID1107406272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.