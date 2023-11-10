مدير المستشفيات في غزة:لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ووضع كارثي بمستشفيات غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال مدير مستشفيات قطاع غزة، اليوم الجمعة بأن كل المستشفيات في قطاع غزة تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، مما
تسبب في عجز القطاع الصحي داخل المستشفى من تقديم
خدماته للجرحى.
وأضاف بأن أغلب مستشفيات القطاع
لايوجد بها ماء ولا غذاء ولا كهرباء و تعاني وضعا صحيا كارثيا.
وأشار
الى ان مستشفى القدس يتعرض لقصف ناري إسرائيلي متواصل، ولا يمكن معرفة
مصير كل من فيه، مشيرا بأن الطواقم الطبية لم
تعد قادرة على التواصل مع مستشفى القدس بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأوضح بأن عشرات الأطفال في العديد من المستشفيات يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات.
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