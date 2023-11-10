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مدير المستشفيات في غزة:لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ووضع كارثي بمستشفيات غزة

11/10/2023 6:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قال مدير مستشفيات قطاع غزة، اليوم الجمعة بأن كل المستشفيات في قطاع غزة تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، مما
تسبب في عجز القطاع الصحي داخل المستشفى من تقديم
خدماته للجرحى.


وأضاف بأن أغلب مستشفيات القطاع
لايوجد بها ماء ولا غذاء ولا كهرباء و تعاني وضعا صحيا كارثيا.


وأشار
الى ان مستشفى القدس يتعرض لقصف ناري إسرائيلي متواصل، ولا يمكن معرفة
مصير كل من فيه، مشيرا بأن الطواقم الطبية لم
تعد قادرة على التواصل مع مستشفى القدس بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.


وأوضح بأن عشرات الأطفال في العديد من المستشفيات يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات.


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