غداً.. بطولة هايك آند فلاي الدولية تختتم فعالياتها بجولة حتا



تختتم غداً السبت منافسات النسخة الثانية من بطولة "هايك آند فلاي" الدولية للقفز بالمظلات، في جولتها الخامسة الأخيرة، المقررة على جبال مدينة حتا بمشاركة 40 طياراً من 18 دولة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويتصدر ترتيب البطولة الإيطالي آرون دورجاتي، ويليه السويسري نيكولا هيرنجر، والفرنسي ريمي بورديل.

وأتمت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة، لتسهيل مهمة الطيارين في الجولة الختامية، كما نظمت رحلة تفقدية للطيارين والإعلاميين وفريق الدعم اللوجيستي إلى مدينة حتا.

وقال عبد الله مراد رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجيستي، إن فريقه أعد المناطق التي تمثل عصب البطولة عند قوس البداية لمرحلة الجري، ونقاط بداية التسلق وتوقيع الإذن بالطيران والهبوط، ولوحات التوقيع بالزمن ومكان كبار الشخصيات ومنصة التتويج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز