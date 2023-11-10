التوقيت مثالي.. كلوب يعلق على إطلاق سراح والد دياز

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب الريدز، جاء في توقيت مثالي قبل ساعات من مواجهة تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب خلال تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس": "دياز سعيد للغاية، لا يوجد توقيت أفضل من ذلك، الأمر عظيم".

وكان الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أعلن أن والد لويس دياز تم إطلاق سراحه بعد أسبوعين من اختطافه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن والد دياز كان قد تم اختطافه مع والدة اللاعب سيلينيس مارولندا قبل 12 يومًا، وتم إطلاق سراح الوالدة سريعًا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني (الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث)، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في البيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكناً".

وأضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر، في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزًا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".

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