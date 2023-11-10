سامسونغ توفّر ميزة غير مسبوقة في هاتف غالاكسي المقبل

توفّر شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا في هاتف ذكي جديد تطرحه سنة 2024 أداة ترجمة فورية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلن ناطق للمجموعة لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الوظيفة ستكون متاحة في النسخة المقبلة التي تصدر في مطلع السنة المقبلة من "سامسونغ غالاكسي"، أبرز طراز من الهواتف الذكية التي تُنتجها الشركة.

وأوضح الناطق نفسه أن الأداة الجديدة ستتيح "ترجمة كلام بالصوت أو نص مكتوب في الوقت الفعلي خلال الاتصال"، لكنه لم يحدد عدد اللغات التي ستكون متاحة.

وبفضل "الذكاء الاصطناعي المدمج" في الجهاز المستقبلي، ستكون الأداة نشطة حتى لو كان أحد المشاركين لا يستخدم طراز "سامسونغ".

وأكدت "سامسونغ" في بيان أن التحدث إلى شخص بلغة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي سيكون "ببساطة مثل تشغيل الترجمة" في مسلسل، مؤكدة أن المحادثات الخاصة ستظل آمنة في الهواتف الذكية.

ويأتي هذا الإعلان في موازاة توفير المجموعة أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "سامسونغ غوس" Gauss القادرة على إنتاج مواد لغوية ورموز وصور، وتستخدمها الشركة راهناً.

وأوضحت "سامسونغ" أن هذه الأداة ستُدمج في المستقبل القريب في مجموعة واسعة من منتجاتها، لم تُحددها ولم تُشر إلى تاريخ محدد لدمجة الأداة بها.

وتُعَدّ الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، إذ بلغت حصتها خمس إجمالي المبيعات في السوق بين يوليو وسبتمبر، متقدمة على شركة أبل (16 في المئة)، بحسب موقع "كاونتربوينت" المتخصص.



