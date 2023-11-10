«الخيمة» تثير استياء كلوب بعد خسارة ليفربول أمام تولوز

صب يورغن كلوب مدرب ليفربول، جام غيظه على منظمي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه ضد تولوز الفرنسي.

وكان تولوز استضاف ليفربول في رابع جولات دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، واستطاع الفريق الفرنسي أن يثأر لهزيمته المذلة على استاد آنفيلد بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة، فتفوق على ليفربول بنتيجة 3-2.

وكان كلوب يدلي بتصريحاته عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي، والذي أُقيم في خيمةٍ وُضعت بجانب استاد تولوز، إلا أن المدرب الألماني فوجئ بالهتافات الاحتفالية الصاخبة من جانب جماهير الفريق المستضيف، إلى جانب قيامها بالقرع على جدران الخيمة الخارجية.

وقاطع كلوب حديثه عن مجريات المباراة، إذ لم يعد قادرا على سماع الأسئلة الصادرة عن الصحفيين أو المترجم بسبب ضجيج الجماهير الفرنسية، وتساءل المدرب الألماني غاضباً: "من كان صاحب فكرة إقامة المؤتمر الصحفي هنا؟ يا للهول".

وأكمل ساخراً: "لقد كنا منظمين في المباراة بقدر تنظيم هذا المؤتمر الصحفي، أي أننا كنا فوضويين للغاية".

ولم يخفِ كلوب استيائه من أداء ليفربول، مؤكداً: "أنا قلقٌ أكثر من مستوانا الفني، كان يتعين علينا أن نؤدي بشكلٍ أفضل، وأن نكون أكثر حماسةً".

واسترسل في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "ذا دايلي ميرور" البريطانية: "لم نكن جيدين بالقدر الكافي على المستوى الدفاعي، فاستقبلنا 3 أهداف، كما أُلغي هدفان إضافيان لتولوز".

واختتم كلوب تصريحاته، مشدداً: "لقد استحقينا الهزيمة لأن الخصم تفوق علينا في كل التحديات المؤثرة، واللعبات الثنائية".

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