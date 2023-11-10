بوتين يقوم بزيارة مفاجئة إلى المقر العام العسكري للعملية الجارية في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة ليل الخميس الجمعة إلى المقر العام للجيش الروسي الذي يشرف على العملية في أوكرانيا في روستوف-أون-دون (جنوب).

وهذه هي الزيارة الثانية للرئيس الروسي إلى روستوف في أقل من شهر.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين "زار المقر العام للقوات المسلحة الروسية في روستوف-أون- دون، بعد أن أنهى زيارته الرسمية إلى كازاخستان" حيث أمضى يوم الخميس.

ورافق الرئيس الروسي خلال هذه الزيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا فاليري غيراسيموف، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف البيان أن بوتين استعرض معدات عسكرية جديدة واستمع إلى تقارير حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكان فلاديمير بوتين زار روستوف-أون- دون نهاية أكتوبر للبحث مع المسؤولين العسكريين في الهجوم الروسي.

وأصبحت روستوف-أون- دون القريبة من أوكرانيا مركزا لعمليات القوات الروسية في الهجوم على هذه الجمهورية السوفييتية السابقة المجاورة لروسيا.

وكان بوتين زار المقر العام العسكري في هذه المدينة في أغسطس ومارس.

وكانت المدينة شهدت في يونيو تمرد مرتزقة فاغنر الذين استولوا لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل وضع حد لتحركهم.





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