حاملة لقب أربع بطولات كبرى.. أوساكا تعود إلى منافسات التنس في دورة بريزبين

ستعود اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، إلى منافسات كرة المضرب من بوابة دورة بريزبين الأسترالية (500)، بحسب ما قال منظمون الجمعة.

وتُعدّ دورة بريزبين التي تنطلق في اليوم الأخير من ديسمبر، تحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة التي أحرزت أوساكا لقبها في 2019 و2021، منتصف يناير.

وكانت أوساكا (26 عاماً) أشارت في سبتمبر الماضي إلى أن ابتعادها عن المنافسات "أوقد حقاً النار في داخلي".

وأنجبت النجمة اليابانية ابنتها شاي في يوليو ولم تلعب منذ سبتمبر 2022 حين شاركت في دورة طوكيو، حيث انسحبت من مباراتها في ضد البرازيلية بياتريز حداد مايا بسبب آلام في البطن.

قالت أوساكا التي تتوقع عودة كاملة إلى دورات رابطة المحترفات العام المقبل "أحببت دوماً اطلاق موسمي في بريزبين وأتوق للعودة".

وبعدما تصدّرت تصنيف رابطة المحترفات عام 2019، تراجعت أوساكا، الفائزة بلقب فلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020 إلى جانب لقبيها في أستراليا المفتوحة، حتى المركز 603 لابتعادها عن الملاعب.

وكانت في 2022 الرياضية الأعلى أجراً في العالم وفق مجلة "فوربس" وبلغت عائداتها 51.1 مليون دولار.

ولم ينعكس نجاحها المالي على أرض الملعب في 2022، فعانت من هزائم في الدور الأول في كل من رولان غاروس والولايات المتحدة وانسحبت من ويمبلدون بسبب إصابة في وتر أخيل وخرجت من الدور الثالث في أستراليا.

وغابت أوساكا لفترة طويلة عن المنافسات خلال 2021 بسبب مشاكل نفسية ومعاناتها مع الضغط الإعلامي.

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