عباس يشترط حلاً سياسياً شاملاً لتحمل المسؤوليات عن غزة

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والقطاع".

جاء ذلك في بيان أصدره في الذكرى السنوية 19 لوفاة سلفه الرئيس ياسر عرفات نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في خضم حرب إسرائيل المتواصلة للشهر الثاني على قطاع غزة.

وقال عباس إن "الأمن والسلام في منطقتنا يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967"، داعيا لعقد مؤتمر دولي للسلام لتقديم الضمانات الدولية والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

وأضاف أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، ولن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، تحت أي مسمى كان".

وجدد عباس المطالبة الفورية بـ"وقف هذه العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود".

كما أكد على رفض "تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة الغربية أو القدس، ولن نقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في العام 1967".





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