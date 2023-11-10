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مورينيو: روما استحق الخسارة أمام سلافيا براغ عدا لاعب واحد

11/10/2023 6:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، بأن فريقه استحق الخسارة أمام سلافيا براغ التشيكي 0-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "افتقرنا لكل شيء، لا أريد أن أتحدث كثيراً ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يتحدث".

وأضاف: "النتيجة مستحقة تمامًا سواء بالمعنى الإيجابي لسلافيا براغ أو بالمعنى السلبي بالنسبة لنا، تحدثت مع اللاعبين في غرفة الملابس، وهو أمر لا أفعله أبدًا".

وتابع: "ما قولناه سيبقى بيننا، أريد أن أكون صادقا وعادلا مع فريق براغ الذي استحق الفوز تماما، أتيحت لنا فرصة التسجيل والتعادل 1-1، لكن بشكل عام كان الأداء سيئا".

وأشار: "سأخبركم بشيء واحد أعجبني، وهو إدواردو بوفي، إنه طفل يبلغ 20 عامًا، ولا يكفي لاعب واحد فقط للفوز بمباراة، كنا نستحق الهزيمة باستثناء بوفي".

ونجح سلافيا براغ في الصعود لصدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متساوياً مع روما الذي تراجع للوصافة بفارق الأهداف.

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