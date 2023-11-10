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المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي

11/10/2023 5:25:12 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية
أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين
للجمعة الخامسة على التوالي بسبب القيود الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، قيودا شديدة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها وأقامت الحواجز على مداخلها.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:

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