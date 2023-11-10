المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية
أن المسجد الأقصى المبارك شبه فارغ من المصلين
للجمعة الخامسة على التوالي بسبب القيود الإسرائيلية.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، قيودا شديدة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها وأقامت الحواجز على مداخلها.
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