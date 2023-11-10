32 ألف طن من المتفجرات و13 ألف قنبلة .. حصيلة قصف إسرائيل لقطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة، عن مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية على مستشفيات في قطاع غزة.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن غارات جوية ومدفعية استهدفت مبنى العيادات الخارجية وقسم الولادة وساحات مجمع الشفاء الطبي الأكبر في غزة.

وأوضحت المصادر أن هجمات مماثلة استهدفت مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق السفلي وعدد من مرافقه.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي استهدف كذلك محيط مستشفى العودة ومستشفى القدس التابعين لجمعية الهلال الأحمر وسط وشمال مدينة غزة وكليهما يأويان آلاف النازحين.

وبحسب وزارة الصحة في غزة وصل عدد القتلى في غزة إلى 10818 جراء هجمات إسرائيل بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة و667 مسنا فيما أصيب نحو 27 ألف آخرين بجروح مختلفة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصفت بها إسرائيل قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي ما يعني بالمتوسط 87 طناً لكل كيلومتر.

وقال إن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات إسرائيل، في حين هدمت كلياً 40 ألف وحدة سكنية إلى جانب تدمير أكثر من 88 مقراً حكومياً، و238 مدرسة و67 مسجداً بشكل كلي.

وقدر القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في قطاع غزة بـ 2 مليار دولار، فيما قدرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار.

يأتي ذلك فيما عمق الجيش الإسرائيلي توغلاته البرية داخل مدينة غزة، وقال إن قواته تصل وتطهر منشآت حركة حماس ومواقع تابعة لها.

وأعلن الجيش سيطرته على موقع مركزي في شمال قطاع غزة يحتوي على مواقع ومقرات قيادة ومراكز تابعة لحماس، منها مقر الاستخبارات، ومقر الدفاع الجوي، ومرافق التدريبات، ومصانع إنتاج الوسائل القتالية ومرافقها.

وذكر الجيش أنه قتل خلال المعارك ما يزيد على 50 ناشطا في حماس بينهم قيادات ميدانية وعثرت قواته على الكثير من الوسائل القتالية والاستخباراتية الكثيرة ومنصات لإطلاق الصواريخ.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة داخل مدينة غزة وخارجها، في عدة مناطق في محافظة شمال غزة، وبدرجة أقل في المنطقة الوسطى.

وقامت القوات البرية الإسرائيلية بتقسيم قطاع غزة فعليا إلى قسمين شمالي وجنوبي.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا بأن أكثر من 50 ألف شخص نزحوا من مدينة غزة وشمالها باتجاه وسط وجنوب القطاع أمس عبر "الممر" الذي فتحه الجيش الإسرائيلي.

ويصل النازحون داخليًا إلى تقاطع الطرق الرئيسي بجوار وادي غزة سيرًا على الأقدام أو بعربات تجرها الحمير، حيث ورد أن الجيش الإسرائيلي أوقف المركبات على بعد حوالي 4-5 كيلومترات من تلك النقطة. وكان معظمهم قادرين على حمل القليل من المتعلقات الشخصية فقط.

وقام مراقبو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتوزيع المياه والبسكويت بجوار التقاطع. وأشار النازحون إلى أنهم لا يعرفون أين سيبقون طوال الليل.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 6ر1 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين داخلياً.

ولمواجهة التدفق المتزايد للنازحين، افتتحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ملجأين إضافيين في المنطقة الوسطى، ليصل إجمالي عدد الملاجئ التابعة للوكالة في الجنوب إلى 92 مسكنا، تؤوي 582 ألف نازح.

ويظل الاكتظاظ مصدر قلق كبير. في المتوسط، يتشارك 160 شخصا يعيشون في مرافق مدارس الأونروا في مرحاض واحد وهناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص. وتؤدي الظروف الصحية المتدهورة، إلى جانب الافتقار إلى الخصوصية والمساحة، إلى مخاطر على الصحة والسلامة.

في المقابل يكافح مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في مدينة غزة وشمالها لتأمين الحد الأدنى من المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة.

وتم الإعلان عن توقف جميع آبار المياه البلدية مرة أخرى بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى توقف إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية غير الصالحة للشرب.

والليلة الماضية قالت حركة "حماس" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة حتى الآن.

وصرح مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه بأن "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".





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