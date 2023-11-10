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شركة بريطانية تبيع عقاراً سكنياً في مايفير مقابل 125 مليون جنيه إسترليني

11/10/2023 5:25:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عرضت شركة العقارات ريزيدينشال لاند، المملوكة للقطب البريطاني بروس ريتشي، مجمع شقق بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار) للبيع في منطقة مايفير بلندن.

والمبنى مؤلف من تسعة طوابق ومصمم على الطراز الإدواردي، ويقع بين هايد بارك وبيركيلي سكوير، ويعد أحد أغلى العقارات السكنية التي تباع في لندن هذا العام.

وسوف يكون العقار السكني بمثابة اختبار لسوق العقارات في العاصمة التي تعاني في ظل ارتفاع التكاليف، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونشرت ريزيدينشال لاند نتائجها لعام 2020 العام الجاري، والتي أظهرت خسارة قبل حساب الضرائب بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بخسارة بلغت نحو 4 ملايين جنيه إسترليني العام السابق عليه.

وعادت الشركة التي تصف نفسها على أنها إحدى أكبر شركات العقارات في لندن، وحققت أرباحاً بقيمة نحو 200 ألف جنيه إسترليني، بحسب أحدث الحسابات التي نشرت على موقع مؤسسة "كامبنيز هاوس" الحكومية البريطانية المسؤولة عن تسجيل الشركات.


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