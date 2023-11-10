شراكة إستراتيجية جديدة تجمع محمد بن راشد للإسكان والمعهد العالمي للابتكار

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اليوم، إبرام مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد العالمي للابتكار (GInI)®، الهيئة الرائدة عالميًا في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات المتخصصة في الابتكار، في خطوة هامة تتخذها المؤسسة تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية بتقديم خدمات اسكانية رائدة ومستدامة، بما يتوافق مع أهداف حكومة دبي الرامية لتطوير آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الرائدة على مستوى العالم في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، وتعزيز ثقافة الابداع والتطوير المستدام المبني على أسس علمية.



وقع الاتفاقية، سعادة / عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والسيد / مهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد العالمي للابتكار. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية، لاستثمار الموارد والخبرات الواسعة التي يمتلكها المعهد العالمي للابتكار، بما في ذلك الأبحاث العلمية والدراسات والمقارنات المعيارية والمختبرات والمكتبات الإلكترونية التخصصية في مجالات الابتكار المختلفة، للارتقاء بالخدمات الاسكانية والقدرات المعرفية للمؤسسة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، عبر سعادة / عمر حمد بو شهاب، عن بالغ تفاؤله بالإمكانيات الجديدة التي توفرها هذه الاتفاقية، قائلًا: "تشكل مذكرة التفاهم التي وقعناها مع المعهد العالمي للابتكار خطوة متقدمة وهامة في مسيرتنا نحو الابتكار وال

تطوير في مجال خدمات الإسكان. فلا تعتبر هذه الشراكة تأكيدًا على التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف حكومة دبي الإستراتيجية فحسب، بل تضعنا أيضًا في مقدمة الجهات الرائدة في مجال الابتكار والتميز الخدمي المستدام."

ووفق بنود مذكرة التفاهم المبرمة، ستتمتع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بسلسلة من الخدمات والامتيازات الهامة المقدمة من المعهد العالمي للابتكار. والتي تشمل الوصول إلى النظام البيئي الإبداعي. كما ستُمنح الكوادر العاملة في المؤسسة الفرصة للتسجيل في الامتحانات ونيل الشهادات المعترف بها من المعهد، بما يساهم في تعزيز وتطوير مستوى الابتكار فيها. كما ستتمكن المؤسسة من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد ومع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين كما سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال، كما سيقوم المعهد بربط المؤسسة بأنشطة مجموعة واسعة من هيئات الأعمال الدولية من خلال الاستفادة من مزايا وخدمات العضوية المؤسسية في المعهد العالمي للابتكار.

من جهته، عبر السيد / مهند شاهين، عن تطلعه الكبير نحو الشراكة الجديدة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الاتفاقية في تعزيز مسار الابتكار في الخدمات الحكومية. وقال: "إننا ملتزمون بالعمل مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتحقيق رؤية دبي الطموحة في بناء مجتمع مبتكر. كما أنّنا متحمسون لمنح دعمنا الكامل وتقديم إسهامات قيّمة تساعد المؤسسة على ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال الابتكار والتنمية الحضرية."

كذلك، وفي إطار هذه الشراكة، سيحظى مختبر الابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان باعتماد كمختبر ابتكار معتمد من قبل المعهد العالمي للابتكار، وستنخرط المؤسسة في مبادرات تقييم المعايير الدولية بإشراف المعهد، والتي ستتيح لها فرصة الاطلاع والمقارنة وتبادل الخبرات مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال الابتكار.

وتبرز الشراكة مع المعهد العالمي للابتكار التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتطوير مهارات وقدرات موظفيها وتعزيز منظومة الابتكار في قطاع الإسكان في دبي.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها المستمر الرامية لتطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الإنترنت .



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