ولي عهد أبوظبي يشهد حفل اليوبيل الذهبي لمدرسة المشاة

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، احتفال قيادة القوات البرية باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة المشاة، وتخريج ثلاث دورات قادة فصائل مشاة آلي للضبّاط بمعهد القوات البرية في أبوظبي.

حضر الحفل، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الفريق الركن، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضبّاط وزارة الدفاع والمسؤولين.

واستهلَّ الحفل بعزف السلام الوطني، تلاه قراءة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وعرض فيديو يُبرز التاريخ الطويل للمدرسة، ودورها الكبير في تأسيس الضبّاط وضبّاط الصف والرتب الأخرى، حيث تعدُّ مدرسة المشاة إحدى المدارس التخصُّصية، التي تهدف بصورة أساسية إلى تأهيل الضبّاط للقيام بمختلف الوظائف القيادية، والعمل كمدربين في المدارس والوحدات، ووظائف الأركان في القوات البرية ووحدات وزارة الدفاع.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بحضور احتفال اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة المشاة، وتخريج كوكبة من أبناء الوطن الذين تسلَّحوا بالعلم والمعرفة لرفد قواتنا المسلحة بالكوادر المؤهَّلة.

وهنَّأ سموّه، بهذه المناسبة، قيادة مدرسة المشاة، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية وجميع العاملين فيها، متمنياً للمدرسة التوفيق والنجاح في مواصلة إعداد الكفاءات الوطنية المؤهَّلة التي تصون منجزات الوطن وحماية مكتسباته والذود عنه.

من جهته أعرب العقيد الركن محمد علي البلوشي قائد مدرسة المشاة، في كلمته بهذه المناسبة، عن شكره للقيادة الرشيدة لحرصها على كلِّ ما مِن شأنه تعزيز أمن وسلامة الوطن، واهتمامها بإعداد كوكبة من أبناء الوطن، قادرة على خدمة القطاع العسكري والأمني للدولة والدفاع عن مكتسباتها.

وفي نهاية الحفل، كرَّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، المتفوقين من الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في أداء واجبهم٫ وكرَّم سموّه أيضاً عدداً من القادة المؤسِّسين لمدرسة المشاة، وتمَّ التقاط الصور الجماعية.

يُذكَر أنَّ المدرسة تُأسست في عام 1973 في معسكر القاسمية في إمارة الشارقة، حيث افتتحها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان“ رحمه الله”، ثمَّ نُقِلَت إلى مدينة العين في عام 1979، وفي عام 2013 انضمَّت مدرسة المشاة إلى قيادة معهد القوات البرية.





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