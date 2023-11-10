شرطة دبي ترصد مخالفة الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص
التاريخ
11/10/2023 5:25:00 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
رصدت الأنظمة الذكية بشرطة دبي مخالفة الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك أو بطريقة خاطئة.
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