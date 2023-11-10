Friday, 10 November 2023 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمشاركة اللاعبات المصنفات دوليا وآسيويا..منتخب الكاراتيه يحرز ذهبيتين في بطولة آسيا للكبار

11/10/2023 5:25:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت اللاعبتان حوراء العجمي وفاطمة خصيف، بميداليتين ذهبيتين لمنتخب الكاراتيه في بطولة آسيا للكبار، المقامة حالياً بمدينة ألماتي في كازاخستان، والتي تقام للكبار للمرة الأولى على مستوى القارة بمشاركة اللاعبات المصنفات دوليا وآسيويا.

وخلال اليوم الأول للبطولة، حققت حوراء العجمي ذهبية وزن تحت 50 كجم في مسابقة الكوميتيه، بفوزها على بطلات إيران وكازاخستان وقيرغيستان، وأحرزت فاطمة خصيف ذهبية وزن تحت 68 كجم بالتغلب على بطلات كازاخستان وإيران وقيرغيستان.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بثلاث لاعبات هن حوراء العجمي وفاطمة خصيف وسارة العمري.

وأشاد اللواء /م/ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بإنجاز اللاعبتين، وهنأهما على الفوز بالذهبيتين، مشيدا بالمستوى المتميز للمنتخب في هذا المحفل الكبير، مهدياً هذه الإنجازات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم وأسرة الكاراتيه بالدولة.

وحظيت بعثة منتخب الكاراتيه، الذي شارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أقيمت في ألماتي أيضا خلال الأيام الماضية، باستقبال حافل لدى عودتها أمس الخميس، بـ4 ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزيتان).

وكان في استقبال البعثة لدى عودتها اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما عاد مع البعثة إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات والتنظيم بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10112023000110011019ID1107406147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث