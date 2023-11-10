بمشاركة اللاعبات المصنفات دوليا وآسيويا..منتخب الكاراتيه يحرز ذهبيتين في بطولة آسيا للكبار

فازت اللاعبتان حوراء العجمي وفاطمة خصيف، بميداليتين ذهبيتين لمنتخب الكاراتيه في بطولة آسيا للكبار، المقامة حالياً بمدينة ألماتي في كازاخستان، والتي تقام للكبار للمرة الأولى على مستوى القارة بمشاركة اللاعبات المصنفات دوليا وآسيويا.

وخلال اليوم الأول للبطولة، حققت حوراء العجمي ذهبية وزن تحت 50 كجم في مسابقة الكوميتيه، بفوزها على بطلات إيران وكازاخستان وقيرغيستان، وأحرزت فاطمة خصيف ذهبية وزن تحت 68 كجم بالتغلب على بطلات كازاخستان وإيران وقيرغيستان.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بثلاث لاعبات هن حوراء العجمي وفاطمة خصيف وسارة العمري.

وأشاد اللواء /م/ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بإنجاز اللاعبتين، وهنأهما على الفوز بالذهبيتين، مشيدا بالمستوى المتميز للمنتخب في هذا المحفل الكبير، مهدياً هذه الإنجازات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم وأسرة الكاراتيه بالدولة.

وحظيت بعثة منتخب الكاراتيه، الذي شارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أقيمت في ألماتي أيضا خلال الأيام الماضية، باستقبال حافل لدى عودتها أمس الخميس، بـ4 ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزيتان).

وكان في استقبال البعثة لدى عودتها اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما عاد مع البعثة إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات والتنظيم بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه.

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