6.9 مليارات درهم أرباح «ديوا» في 9 أشهر بارتفاع 6.8 %

أعلنت هيئة كهرباء ومياه نتائجها المالية الموحدة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 6.9 مليارات درهم، بارتفاع 6.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 22.2 مليار درهم بزيادة 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت الأرباح قبل الاستقطاع 11.2 مليار درهم بزيادة 3.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليارات درهم، وأرباحا تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.5 مليارات درهم.

وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات الهيئة الموحدة 22.2 مليار درهم، وإجمالي الأرباح التشغيلية 6.9 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليارات درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة أكبر نمو في الإيرادات ربع السنوية بنسبة 10.2%، والأرباح التشغيلية بنسبة 13.9%، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 17.6%.

أسس قوية أسهمت في تحقيق نمو ربع سنوي قياسي في إيرادات الهيئة

يعود الارتفاع في إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة خلال الربع الثالث إلى 9.4 مليارات درهم بزيادة قدرها 10.2%، بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

بلغ إجمالي إنتاج الطاقة في الربع الثالث من العام الجاري 18.897 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 17.375 تيراوات ساعة في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة تصل إلى حوالي 8.8%، وحافظت الهيئة على معدل اعتمادية قياسي بلغ 99.5% في إنتاج الطاقة.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث 1.626 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 29.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الثالث 8,042 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، ويعكس زيادة الكفاءة التشغيلية نتيجة جهود الهيئة الحثيثة في مجال الاستدامة.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، بلغ حجم إنتاج المياه المحلاة 38.7 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1200312 متعاملاً، بزيادة 57159 (5%) حساباً مقارنة بنفس التاريخ في عام 2022 وزيادة 15601 حساب عن الربع الثاني من عام 2023.

على الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، إلا أن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%. ويمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.4% مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%.



بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

ويسعدني الإعلان عن تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والأرقام القياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت الهيئة أعلى نسبة نمو في الإيرادات ربع السنوية، والأرباح التشغيلية، والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 17.6%. وحققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية في تاريخ الهيئة تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8% ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات، تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 17% منها، وارتفاع الطلب الذروي على الكهرباء إلى 10.4 جيجاوات، ووصول عدد متعاملي الهيئة إلى أكثر من 1.2 مليون متعامل.



واليوم، تزيد استثماراتنا في البنية التحتية على 215 مليار درهم، كما تجاوزت نسبة خفض انبعاثات الكربون لدينا منذ بداية العام 3 ملايين طن.

ومنذ بداية العام، أسهمت الهيئة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3 ملايين طن. ويمكننا تغطية التزاماتنا من جهة الأرباح المقرر توزيعها للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط".

وأضاف معالي الطاير بالقول: "نلتزم بمواصلة دورنا الريادي في مجال الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والتميز التشغيلي الرائد على مستوى العالم، إضافة إلى ضمان مواكبة نموذج التشغيل الخاص بنا لمختلف التطورات في المستقبل. وتركز استراتيجية الهيئة بالنسبة لمساهمي الشركة على تحقيق عوائد مستمرة، والحفاظ على أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى استدامة النمو، ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً للمستثمرين".

مواصلة النمو

بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 15.1 جيجاوات، منها 2.6 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة. وخلال الربع الثالث، أضافت الهيئة 200 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة.

بحلول عام 2030، ستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. كما تهدف الهيئة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى20 جيجاوات، منها 5 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 25%.

خفض الانبعاثات

منذ بداية العام الجاري، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 1.29 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الإنتاج التابعة لها التي تعمل بالغاز الطبيعي، و1.8 مليون طن من المراحل قيد التشغيل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في هيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم، على مدى السنوات الخمس الأولى، اعتباراً من أكتوبر 2022، حيث يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام. وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، قامت الهيئة بتوزيع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023. ومن المتوقع توزيع الدفعة التالية من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 خلال شهر إبريل 2024.





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