الاحتلال يداهم منازل المواطنين ومستعمرون يتلفون خط المياه في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة قرى وخرب بمسافر يطا جنوب الخليل، وفتشت منازل المواطنين، فيما أتلف مستعمرون خط المياه المغذي لقرية التوانة والتجمعات السكانية بالمسافر.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا، محمد ربعي للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال فتشت منازل المواطنين في قرى المسافر وعبثت بمحتوياتها، في الوقت الذي عمل فيه مستعمرون على قطع خط المياه المغذي لأكثر من 16 تجمعا سكانيا، كما وضعوا مسامير في الطرق المؤدية إلى قرية التوانة، بهدف إعطاب إطارات مركبات المواطنين.
وأشار ربعي إلى أن جيش الاحتلال والمستعمرين يتشاركون في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بشكل مبرمج، بهدف ترحيلهم قسرا عن أراضيهم لصالح الاستعمار.
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