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الاحتلال يداهم منازل المواطنين ومستعمرون يتلفون خط المياه في مسافر يطا

11/10/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة قرى وخرب بمسافر يطا جنوب الخليل، وفتشت منازل المواطنين، فيما أتلف مستعمرون خط المياه المغذي لقرية التوانة والتجمعات السكانية بالمسافر.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا، محمد ربعي للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال فتشت منازل المواطنين في قرى المسافر وعبثت بمحتوياتها، في الوقت الذي عمل فيه مستعمرون على قطع خط المياه المغذي لأكثر من 16 تجمعا سكانيا، كما وضعوا مسامير في الطرق المؤدية إلى قرية التوانة، بهدف إعطاب إطارات مركبات المواطنين.

وأشار ربعي إلى أن جيش الاحتلال والمستعمرين يتشاركون في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بشكل مبرمج، بهدف ترحيلهم قسرا عن أراضيهم لصالح الاستعمار.

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