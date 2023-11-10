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قطر: الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها

11/10/2023 5:14:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN-قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة "خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها في الأيام المقبلة".

وأضاف الوزير القطري لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "نأمل أن يؤدي الوقف المؤقت إلى شيء أطول وأكثر استدامة".

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