قطر: الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها

قطر: الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها
التاريخ
11/10/2023 5:14:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN-قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة "خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها في الأيام المقبلة".
وأضاف الوزير القطري لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "نأمل أن يؤدي الوقف المؤقت إلى شيء أطول وأكثر استدامة".
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