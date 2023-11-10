يديعوت أحرونوت: أكثر من 100 إصابة خطيرة بصفوف الجيش الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN-قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.
وأضافت أن نحو 250 جنديا أصيب خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.
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