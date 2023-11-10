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يديعوت أحرونوت: أكثر من 100 إصابة خطيرة بصفوف الجيش الإسرائيلي في غزة

11/10/2023 5:14:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضافت أن نحو 250 جنديا أصيب خلال العملية البرية أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسة للإخلاء، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

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