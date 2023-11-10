الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت أكثر من 90 مواطناً

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات جديدة في الضّفة، طالت أكثر من (90) مواطنًا، بينهم سيدة من جنين اعتقلت كرهينة، وفتاتان من بيت لحم والقدس.
وأعدمت قوات الاحتلال الفتى محمد علي عزية (17 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم، بعد أن أطلقت عليه النار ومنعت طواقم الإسعاف الوصول له، واحتجزته لساعات، إلا أن أعلن عن استشهاده، وسلمت جثمانه لاحقًا.
وقالت الهيئة والنادي، إن حملة الاعتقالات تركزت في مخيم العروب شمال الخليل، وطالت على الأقل (17) مواطنًا، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقًا، وهي الحملة الأوسع التي تنفذ في المخيم بعد السابع من أكتوبر، كما وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم وجنين التي شهدت يوم أمس عدوانًا واسعًا، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وأريحا، ومدينة دورا.
ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم الفوار، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن، كما وقام الاحتلال بهدم منزل الأسيرين محمد وصقر الشنتير.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو (2400) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا
MENAFN10112023000205011050ID1107406076
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.