الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت أكثر من 90 مواطناً

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات جديدة في الضّفة، طالت أكثر من (90) مواطنًا، بينهم سيدة من جنين اعتقلت كرهينة، وفتاتان من بيت لحم والقدس.





وأعدمت قوات الاحتلال الفتى محمد علي عزية (17 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم، بعد أن أطلقت عليه النار ومنعت طواقم الإسعاف الوصول له، واحتجزته لساعات، إلا أن أعلن عن استشهاده، وسلمت جثمانه لاحقًا.





وقالت الهيئة والنادي، إن حملة الاعتقالات تركزت في مخيم العروب شمال الخليل، وطالت على الأقل (17) مواطنًا، جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقًا، وهي الحملة الأوسع التي تنفذ في المخيم بعد السابع من أكتوبر، كما وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم وجنين التي شهدت يوم أمس عدوانًا واسعًا، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وأريحا، ومدينة دورا.





ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم الفوار، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن، كما وقام الاحتلال بهدم منزل الأسيرين محمد وصقر الشنتير.





وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى نحو (2400) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.





وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم.





يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا