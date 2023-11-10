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الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة

11/10/2023 5:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة
وأضاف القدرة في تصريحات صحفية أنه على المجتمع الدولي لجم العدوان وإمداد المستشفيات بالوقود والمواد الطبية.


وتابع"هناك شهداء وجرحى في القصف الذي تعرضت له مستشفيات عدة منذ فجر اليوم."


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