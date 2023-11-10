الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة

الصحة بغزة: الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة
التاريخ
11/10/2023 5:14:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال يسعى لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة
وأضاف القدرة في تصريحات صحفية أنه على المجتمع الدولي لجم العدوان وإمداد المستشفيات بالوقود والمواد الطبية.
وتابع"هناك شهداء وجرحى في القصف الذي تعرضت له مستشفيات عدة منذ فجر اليوم."
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