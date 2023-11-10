الدفاع المدني بغزة: لم نتمكن من انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل أننا لم نتمكن من انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض
وأضاف بصل في تصريحات صحفية ان هناك آلاف الشهداء تحت الأنقاض لم نتمكن من الوصول إليهم.
وتابع "أكثر من 100 جريح من طواقمنا استهدفهم الاحتلال أثناء أداء مهامهم."
وأشار أن عدد من الشهداء ملقون على الأرض ولم نستطع الوصول إليهم بسبب قصف الاحتلال.
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