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الدفاع المدني بغزة: لم نتمكن من انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض

11/10/2023 5:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل أننا لم نتمكن من انتشال آلاف الشهداء تحت الأنقاض
وأضاف بصل في تصريحات صحفية ان هناك آلاف الشهداء تحت الأنقاض لم نتمكن من الوصول إليهم.


وتابع "أكثر من 100 جريح من طواقمنا استهدفهم الاحتلال أثناء أداء مهامهم."


وأشار أن عدد من الشهداء ملقون على الأرض ولم نستطع الوصول إليهم بسبب قصف الاحتلال.


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